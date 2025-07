Léo Santana é a primeira atração anunciada do Carnaval de Aracati 2026

O cantor e compositor baiano Léo Santana é a primeira atração confirmada no Carnaval de Aracati 2026. A informação foi anunciada pelo cantor durante show no Fortal no último sábado, 26, e também nas redes sociais da prefeita do município, Roberta de Bismarck (Pode).

"Léo Santana confirmado no Carnaval de Aracati 2026!", disse em cima do trio elétrico no Fortal 2025. Esta será a primeira apresentação do cantor baiano no Carnaval de Aracati, um dos principais do Ceará.