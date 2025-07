Lula liga para Gil e lamenta morte de Preta Gil: 'Palcos e carnavais sentirão sua falta'

Lula disse estar “profundamente triste” com a notícia e contou ter ligado para Gilberto Gil, pai dela, assim que soube do falecimento de Preta.

“Que o amor que Preta compartilhou em sua vida siga acalentando os seus corações — e os corações de todas as pessoas que tanto a admiravam”, finalizou.

Gilberto Gil foi ministro da Cultura no primeiro mandato de Lula, entre 2003 e 2008. No último pleito presidencial, ele se manifestou com frequência durante a campanha e foi endossado por membros de sua família, como a filha.

Leia na íntegra nota de Lula

“Estou profundamente triste em saber que Preta Gil nos deixou nesta noite de domingo. Talentosa e batalhadora em tudo o que fazia — seja como artista, seja como empresária — Preta seguiu espalhando a alegria de viver mesmo nos momentos mais difíceis de seu tratamento.

Preta era uma pessoa extremamente querida e admirada pelo público e pelas pessoas que tiveram a felicidade de conviver com ela. Os palcos e os carnavais que ela tanto animou sentirão sua falta.