Ozzy Osbourne revelou a frase que gostaria de ter em sua lápide; entenda

Ícone do rock, Ozzy Osbourne morreu aos 76 anos na terça-feira, 22, e deixou uma legião de fãs saudosos. Ex-vocalista do Black Sabbath , o artista enfrentava sérios problemas de saúde, incluindo o mal de Parkinson. Ele estava com a família no momento da morte.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Simplesmente 'Ozzy Osbourne, nascido em 1948, morreu assim e assim.' Fiz muita coisa para um simples cara da classe trabalhadora. Fiz muita gente sorrir. Também fiz muita gente falar: 'Quem diabos esse cara pensa que é?”.

Leia Também| Ozzy Osbourne já teve reality sobre sua vida e família; relembre

O cantor afirmou que gostaria de uma lápide simples, somente com o nome, ano de nascimento e data de morte.

Ozzy Osbourne se despediu dos palcos no início de julho

A última apresentação do cantor aconteceu em 5 de julho, no estádio Villa Park, em Birmingham, cidade natal do artista. O show, intitulado "Back To The Beginning: Ozzy’s Final Bow", reuniu a formação original do Black Sabbath e marcou sua despedida dos palcos.