Ozzy Osbourne já teve reality sobre sua vida e família; relembre

A família Osbourne estrelou um reality show no início dos anos 2000; relembre / Crédito: Reprodução/IMDB

O cantor de heavy metal Ozzy Osbourne faleceu nesta terça-feira, 22, aos 76 anos, quase três semanas após sua última apresentação da carreira. Além do destaque na música, como vocalista do Black Sabbath, a trajetória do cantor também teve sua vida exposta em um reality show na televisão.

Anos depois do investimento, Ozzy admitiu que não ficou satisfeito com as consequências do programa para sua carreira e a privacidade da família.

Os Osbournes: conheça o reality show com a família do cantor Ozzy Osbourne "Os Osbournes" foi o reality show exibido pelo canal americano MTV entre 2002 e 2005. Com quatro temporadas, a premissa do programa era acompanhar a rotina de Ozzy, Sharon - sua esposa - , e seus dois filhos, Jack e Kelly. Os episódios acompanharam momentos cotidianos da família, como férias e relacionamentos amorosos, até momentos dramáticos como o vício dos filhos em drogas e o diagnóstico de câncer de Sharon. A filha mais velha do casal, Aimee, decidiu não participar do reality e não concordava com exposição da família.

Leia mais | Das polêmicas ao Parkinson: documentário apresenta Ozzy Osbourne na intimidade Os Osbournes: astro fez revelações sobre o seriado anos depois Anos após o fim do reality, Ozzy afirmou em entrevista a BBC Radio em 2009 que passou grande parte das das gravações dos 52 episódios sob efeito de drogas, e nunca reassistiu aos episódios. No entanto, o cantor também já disse que não se arrependia do programa, mas que, na época, "não sabia no que estava se metendo".