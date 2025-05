Preta Gil vai aos EUA para iniciar novo tratamento contra o câncer

De acordo com a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, a primeira parada de Preta deve ser em Washington para se consultar com um médico especialista nesta quarta-feira, 14.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Leia também | Preta Gil canta música inédita de filme que discute câncer de mama

Após diversos procedimentos no Brasil, a artista decidiu, em conjunto com a equipe médica do Hospital Sírio Libanês, tentar um novo tratamento terapêutico fora do país.

Em dezembro de 2024, Preta explicou que a decisão será para buscar “alternativas em países diferentes, com tipos de estudos diferentes, ensaios diferentes ainda não publicados – ou publicados -, drogas que ainda não chegaram ao Brasil”.

Após a consulta na capital norte-americana, a cantora irá para Nova York para iniciar um tratamento experimental. “Eu tenho muita coisa para fazer nessa vida. Eu me recuso a aceitar que se findou para mim agora. Eu ainda tenho uma caminhada”, afirmou Preta Gil no “Domingão do Huck”, da Globo, exibido em março.