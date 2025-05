Ivete Sangalo ganha vídeo de aniversário narrado por Preta Gil

Presente foi preparado pela equipe da cantora Ivete Sangalo, que contou com a ajuda de Preta Gil para celebrar os 53 anos da artista

Ivete Sangalo completou 53 anos nesta terça-feira, 27, e, para comemorar a data, sua equipe preparou um presente especial. A homenagem veio na forma de um vídeo com diversos momentos da carreira da artista narrados por Preta Gil , que não poupou elogios na mensagem para a amiga.

“Hoje é dia de Ivete… E tudo o que queremos é te desejar aquilo que você espalha por aí todos os dias: amor — e muita, muita música! Feliz aniversário, Veveta! Obrigado por ser inspiração", disse Preta em trecho do vídeo publicado nas redes sociais.

A amizade entre as artistas não é de hoje, e elas já até gravaram uma música juntas, “Amiga Irmã”, 11 anos atrás. A faixa foi escolhida por Preta Gil para ser trilha sonora do vídeo e a letra diz: “Eu e você, você e eu, amiga, irmã que Deus me deu”.

As duas artistas já trocaram palavras de carinho em diversas ocasiões, incluindo no Carnaval deste ano -quando Preta estava internada para tratar o câncer no intestino diagnosticado em janeiro de 2023.

“Você conseguiu proteger todos nós da dor e da angústia, porque você é uma mulher extraordinária. Que sorte da sua família ter uma Preta Gil para chamar de sua. Irmã, você não tem ideia do que é pra mim entrar nesse Carnaval e dar de cara com você, aproveitando sua vida. Porque você merece viver. Eu te amo, minha Pretinha”, disse Ivete na ocasião.