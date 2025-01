Preta Gil faz vídeo falando sobre sobre cirurgia: 'muito difícil'

Da cama do hospital, cantora postou um vídeo sobre a recuperação de cirurgia de mais de 20 horas realizada no dia 19 de dezembro

Deitada na cama do hospital em São Paulo onde está internada desde o dia 19 dezembro, Preta Gil apareceu pela primeira vez em um vídeo, falando diretamente com os fãs, sobre o processo de recuperação da cirurgia . "Estou aqui no hospital me recuperando da cirurgia . Uma cirurgia muito, muito, muito extensa, muito importante, e que tem um pós-operatório muito difícil", contou nos Stories do Instagram nesta sexta, 10.

Internada, Preta Gil manda recado para fãs

Internada para uma cirurgia delicada de mais de 20 horas para retirada de um tumor cancerígeno, Preta Gil chegou a compartilhar uma mensagem de carinho por escrito no último dia 5. A cantora postou uma foto diretamente da cama do hospital e ressaltou todo o apoio e suporte emocional recebido ao longo do processo desafiador de tratamento.

No texto, Preta fala que tem encontrado forças em suas crenças e no amor de sua família, amigos e seguidores. "Cada mensagem, cada oração tem sido um alívio para minha alma. Me sinto abençoada por tanto carinho e não poderia deixar de agradecer", declarou a artista. Famosos desejaram forças para confortar a artista.

A cantora foi diagnosticada com câncer em 2023. Em dezembro do mesmo ano, ela foi declarada curada. A doença voltou a ser identificada em agosto deste ano, desta vez atingindo os linfonodos, o peritônio (membrana que reveste o intestino, fígado e estômago) e o ureter, canal responsável pela passagem da urina.