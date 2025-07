Com atividades descentralizadas, Festival Bora ocupa Fortaleza no último sábado

FESTIVAL Bora ocupou a Praia de Iracema / Crédito: FERNANDA BARROS

O pôr do sol no Estoril, no coração da Praia de Iracema, marcou o início da última noite do Festival Bora, no sábado, 19. À medida que o céu se tingia de laranja, os primeiros acordes começavam a ecoar pelos arredores. Quem chegou cedo já pôde sentir que aquele seria um fim de tarde diferente, um convite a percorrer arte, sons e encontros por diversos pontos da Cidade. O Festival Bora, em sua primeira edição, apostou em uma programação cultural descentralizada, gratuita e espalhada por bairros como Titanzinho, Barra do Ceará, Pirambu, Mucuripe e o Centro.

No sábado, a Cidade virou palco de mais de uma dezena de atividades simultâneas. Na Ponte dos Ingleses, por exemplo, o artista Samuel Rocha apresentou o show "Bordando o Sete" justamente enquanto o sol se punha ,um dos muitos momentos em que paisagem e cultura se misturaram com naturalidade. Leia Também| Festival Bora promove turismo sustentável e cultural no Rio Ceará A caminhada cultural começava no Largo dos Tremembés, onde a feira Mais Vinil e a Design FOR reuniram mais de 25 expositores de arte, design, moda e discos raros. O espaço logo foi preenchido de famílias com crianças, jovens, turistas e pessoas mais velhas, em um ambiente diverso. Foi nesse espaço que a artista visual Amanda Nunes expôs seus trabalhos pela primeira vez dentro do festival.

"Recebi o convite por indicação de uma amiga e trouxe serigrafias, adesivos e bandeiras com base nas minhas obras originais. Trabalho com temas ligados ao catolicismo popular e lutas sociais. A proposta do festival me encantou porque dá visibilidade a artistas periféricos", contou Amanda. "A serigrafia em papel de lambe-lambe foi o que mais chamou atenção. Cada impressão é única, feita à mão. Muita gente se aproximava para conversar, perguntar sobre o processo. A feira virou também um espaço de troca, não só de venda".

A secretária Ana Cláudia, 46, descobriu o festival por acaso, passeando com a família.

“Foi uma coincidência feliz. Não conhecia o Festival Bora, mas achei tudo muito bem organizado, com segurança e um clima leve. A diversidade de pessoas me chamou atenção, tinha crianças correndo, idosos assistindo aos shows sentados, casais jovens, grupos de amigos. Todo mundo curtindo junto”.



Mais tarde, ela seguiu para os shows na beira-mar: “Achei maravilhoso acontecer aqui na Praia de Iracema, que é tão visitada e, ao mesmo tempo, precisava de mais vida cultural acessível assim”.

Diversidade de públicos marca o último sábado do Festival Bora em Fortaleza Seguindo o trajeto proposto pelo festival, o público era conduzido até a Rua dos Tabajaras, onde o grupo Samba Kanjerê animava o fim de tarde com muito batuque. Na sequência, a DJ Bugzinha transformou a rua em pista de dança, misturando funk, ritmos brasileiros e beats eletrônicos.