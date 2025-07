Festival Bora promove turismo sustentável e cultural no Rio Ceará

É pelas suas margens, especialmente na Barra do Ceará, que comunidades ribeirinhas mantêm viva uma relação ancestral com a natureza, onde pesca, cultura e resistência se misturam ao cotidiano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

É nesse cenário que o Festival Bora, nova iniciativa cultural da Cidade, propõe um retorno simbólico e afetivo: um passeio de barco pelo Rio Ceará. A atividade integra um projeto de turismo comunitário, conectando visitantes à natureza, ao território e às vozes de quem habita suas margens.

O roteiro do passeio tem ponto de partida no Albertu's Restaurantes e segue do antigo Porto do Mucuripe, contornando trechos onde o rio serpenteia silencioso, revelando cenários que misturam natureza, patrimônio histórico e o cotidiano das comunidades ribeirinhas.

Durante cerca de uma hora de navegação, os visitantes passam por áreas de manguezal que resistem à urbanização acelerada e pelas ruínas da antiga Ponte Metálica, construção que remete ao início da urbanização de Fortaleza. É uma viagem que não se faz apenas com os olhos, mas também com escuta, respeito e abertura para aprender com quem vive e cuida dessas margens.

“Esse rio é um pai pra gente”, afirma, emocionada, Noemi Maia da Silva, moradora da região, cozinheira, pescadora e guia do passeio. “Nós tiramos nosso sustento daqui. Aprendemos a mariscar, pescar, cozinhar. Minha família inteira cresceu no entorno do rio. O que ele significa pra mim? Tudo”.