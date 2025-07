Cinema em Fortaleza: Filmes em cartaz de hoje, 19 de julho(19/07)

Sinopse

De Seul a Los Angeles, do Texas à Cidade do México, o BTS ARMY está em toda parte. FOREVER WE ARE YOUNG mergulha no fandom apaixonado que impulsionou os ícones do pop do século XXI, BTS, a se tornarem um nome conhecido em todo o mundo. Conhecemos fãs em uma convenção dedicada ao BTS, a ReactorCon, em Lewisville, Texas; um instrutor de dança em Seul que ensina exclusivamente coreografias do grupo; e fãs que, desde 2013, organizam ações para ajudar o BTS a dominar as paradas musicais. Desafiando o estereótipo de que fãs de pop são apenas adolescentes histéricas, o ARMY é um movimento intergeracional, culturalmente consciente e socialmente engajado, tão diverso quanto o próprio mundo. O filme captura o poderoso espírito de ativismo e coletividade que transforma o ARMY em um símbolo de esperança e união em um mundo cada vez mais fragmentado.