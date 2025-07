'Brick': entenda o filme alemão de suspense em alta na Netflix

Um misterioso muro de tijolos cerca de repente o prédio de um casal em crise, que agora precisa lutar pela própria vida. Esse é o mote de “Brick”. O novo filme da Netflix teve estreia na última quinta-feira, 10. O longa alemão, dirigido por Philip Koch, mescla suspense, ação e ficção científica.

A trama conta a história de Olivia (Ruby O. Fee) e Tim (Matthias Schweighöfer), um casal à beira do divórcio. Ao acordar, eles descobrem que estão confinados no próprio apartamento, sem sinal de internet ou telefone. Com o prédio inteiramente bloqueado pelo muro preto, os moradores do edifício lutam contra a fome e o desespero provocado pela clausura e pela falta de explicações.