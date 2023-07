Biografia do grupo Fundo de Quintal será lançada em Fortaleza

Será lançada no Centro Cultural Belchior (CCBel) na próxima sexta-feira, 7, a biografia do grupo de samba Fundo de Quintal. O evento ocorre a partir das 18 horas com participações do cavaquinista Jacson Cirilo, do produtor de televisão Waldemir Pessoa (o “Cabeça”) e o autor do livro, Marcos Salles. A entrada é gratuita.

Em “Fundo de Quintal - O Som Que Mudou a História do Samba”, o escritor, diretor de shows, produtor musical e jornalista Marcos Salles revela histórias sobre os componentes do grupo, sobre as músicas e a casa do Fundo de Quintal, sobre os encontros presenciados por ele e contadas em primeira pessoa. O grupo carioca tem em seu repertório sucessos como "A Amizade”, “Vou Festejar” e “Doce Refúgio”.

A programação contará também com o grupo “Samba Pra Valer”. Serão interpretados alguns dos sucessos da trajetória do Fundo de Quintal e será disponibilizado microfone para que o público participe com perguntas. O lançamento ocorrerá um dia antes do show do Fundo de Quintal em Fortaleza, a ser realizado no Teatro RioMar no sábado, 8, às 21 horas.

Restam poucos ingressos para o show na capital cearense. O Fundo de Quintal tem grande relevância na história da música brasileira e já foi berço de nomes como Jorge Aragão, Arlindo Cruz, Almir Guineto e Walter Sete Cordas.

Lançamento da biografia do Fundo de Quintal

Quando: sexta-feira, 7, às 18 horas

Onde: Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)

Entrada gratuita



