Mãe de Marília Mendonça fala sobre guarda do neto: 'Voltei a viver esse luto'

Após a morte de Marília Mendonça , a guarda de Léo, filho da cantora, era compartilhada entre o pai e a avó materna. Isso mudou quando Murilo Huff entrou com uma ação de modificação da guarda. O juiz substituto da Segunda Vara de Família de Goiânia decidiu pela guarda total do pai, priorizando o "exercício do poder familiar pelos pais ", como consta na decisão judicial.

No domingo, 13, a mãe da cantora Marília Mendonça , Ruth Moreira Dias, deu uma entrevista exclusiva ao programa Fantástico falando sobre a perda da guarda do neto para o pai da criança, o cantor Murilo Huff. "Eu voltei a viver esse luto", disse Ruth Moreira sobre a perda da filha e da guarda da criança.

Além disso, a decisão judicial menciona alienação parental , um tipo de abuso psicológico que tem o objetivo de prejudicar a relação da criança com o genitor, ferindo o direito à convivência familiar saudável. No documento, o juiz afirma que "a avó materna vem agindo de forma unilateral ao pleno exercício da parentalidade por parte do genitor".

O processo foi aberto em junho de 2025, quatro anos após o acidente que matou Marília Mendonça e outras quatro vítimas. No dia 2 de julho, o cantor conseguiu a guarda completa do filho. Com a decisão judicial, Ruth Moreira tem o direito de visitar o neto a cada 15 dias.

“Eu nunca pediria a guarda unilateral sem motivos.", afirmou Murilo Huff nas redes sociais quando o processo veio a público. Ele também acrescentou que, por estarem sob segredo de Justiça, não podia expor as provas que tinha.

No programa da Rede Globo, Ruth Moreira afirmou que havia uma convivência e uma relação de respeito entre ela e o cantor. Ela ainda declarou que os cuidados médicos do menino eram realizados junto a uma médica endocrinologista e que Murilo sempre soube de tudo que acontecia em relação à saúde do neto. A mãe de Marília Mendonça afirmou que irá recorrer na Justiça para reaver a guarda compartilhada do neto.