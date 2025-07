Isabella Fiorentino celebra avanços de filho com paralisia cerebral

Isabella Fiorentino divulga avanços de filho com paralisia cerebral / Crédito: Reprodução/Instagram @isabellafiorentino

A modelo Isabella Fiorentino compartilhou nas redes sociais um vídeo dos avanços do filho Lorenzo, de 13 anos, que teve paralisia cerebral em decorrência do parto prematuro. No registro, ela aparece ao lado do filho, que caminha empurrando seu carrinho. Com alegria, a também apresentadora refletiu sobre o progresso: “A vida não é medida pelo tempo, mas pelos momentos! Alguns são grandes, mas muitas vezes, pequenos!”.