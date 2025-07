Vanessa da Mata faz show em mostra cultural no Ceará em agosto

Na ocasião, a intérprete leva ao público o show da turnê “Todas Elas” no Parque de Exposição Pedro Felício Cavalcante. No repertório, sucessos de uma carreira de mais de 20 anos e faixas de seu álbum mais recente, “Todas Elas”, lançado em maio.

A cantora e compositora Vanessa da Mata volta a se apresentar no Ceará em 23 de agosto. A artista participa da Mostra Sesc Cariri de Culturas , realizada na cidade do Crato. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla por valores a partir de R$ 30.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Assim, é possível esperar no show canções como “Não Me Deixe Só”, “Ainda Bem”, “Ai, Ai, Ai”, “Boa Sorte/Good Luck”. Na sequência, sobe ao palco do evento o cantor e compositor Luiz Fidelis, que apresenta repertório de forró raiz influenciado por Luiz Gonzaga.

Vanessa da Mata no Ceará: novo álbum tem participação de João Gomes

Entre os destaques do novo álbum de Vanessa da Mata estão 11 faixas autorais. O trabalho conta com participação de João Gomes (“Demorou”), Robert Glasper (“Um Passeio Com Robert Glasper Pelo Brasil”) e Jota.pê (“Troco Tudo”).

“Esse álbum poderia contar a história de várias mulheres. São várias mulheres dentro dele: mulheres que compõem a minha pessoa, as minhas facetas, os meus momentos, os momentos de grandes e boas ilusões e algumas desilusões”, afirma a cantora em comunicado à imprensa.