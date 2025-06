Mãe de Marília Mendonça acusa Murilo Huff após pedido de guarda: 'Léo nunca recebeu pensão'

A mãe de Marília Mendonça e o cantor Murilo Huff estariam em disputa judicial pela guarda de Leo, filho dos cantores e neto de Ruth / Crédito: Reprodução / Instagram @donaruthoficial

Dona Ruth, mãe da cantora Marília Mendonça, usou seu perfil no Instagram nesta terça-feira, 24, para comentar publicamente a notícia de que Murilo Huff, ex-companheiro da artista e pai de seu neto, teria dado entrada em um pedido de guarda unilateral do pequeno Léo, de apenas 4 anos. Desde a morte de Marília, em novembro de 2021, o menino vinha sendo criado sob guarda compartilhada entre os dois. Em tom de desabafo, ela iniciou afirmando que sempre zelou pela saúde e pelo bem-estar do neto desde o nascimento.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Desde o dia em que ele nasceu até o dia de hoje, nunca lhe faltou amor, cuidado. Já passamos por diversos momentos difíceis. Lembro que a própria diabetes do Léo foi diagnosticada a partir de uma suspeita levantada por mim, pois, por conhecê-lo a fundo, sabia que algo não estava bem após o falecimento da minha filha”, escreveu nos Stories. Um dos trechos que mais repercutiu foi a afirmação de que o cantor nunca pagou pensão para o filho. “O Léo nunca recebeu nenhum centavo de pensão do pai, mas jamais ataquei a integridade dele. Pelo contrário, sempre defendi que o Léo respeitasse e amasse o pai dele”, afirmou. Ainda segundo ela, o patrimônio herdado por Léo está sendo administrado com total responsabilidade. “Quanto ao patrimônio do Léo, podem ter certeza de que este está sendo muito bem protegido, inclusive submetido à prestação de contas na ação de inventário do patrimônio que a minha filha deixou e que está até hoje em andamento”, garantiu. A mãe de Marília ainda destacou o compromisso que tem com a educação moral e emocional do neto. “Educo meu neto para que seja um homem de verdade, com valores morais e éticos acima de tudo. Vou lutar contra tudo aquilo que for contrário a esses valores, seja por parte de quem quer que seja. A verdade um dia será apresentada e tenho a certeza de que a justiça será feita.”

Embora afirme respeitar a decisão judicial que limita manifestações públicas sobre o processo, ela disse não conseguir permanecer em silêncio. “Em respeito ao meu neto e seguindo a determinação judicial, não vou manifestar tudo agora. Mas não posso me calar diante de atitude tão desumana com uma mulher, mãe e avó.” Na segunda-feira, 23, Murilo Huff também usou as redes sociais para se pronunciar brevemente. Apesar de o processo correr sob segredo de Justiça, o cantor justificou sua decisão de entrar com pedido de guarda unilateral. “Diante de tudo que eu descobri nos últimos meses, a prioridade agora é o bem-estar do meu filho. Tomei essa decisão por um bem maior. Não julguem sem conhecer a história por completo”, escreveu. Após os desdobramentos, diversos fãs se manifestaram nas redes sociais em apoio a Dona Ruth, prestando solidariedade pela situação exposta.

Mãe de Marília Mendonça faz post enigmático em meio à briga pela guarda do neto Mãe da cantora Marília Mendonça, Dona Ruth fez uma publicação enigmática nesta segunda-feira, 23, refletindo sobre momentos difíceis da vida. O post foi compartilhado horas antes da briga judicial pela guarda do neto vir à tona. Segundo o Portal Leo Dias, Murilo Huff entrou na Justiça no último dia 11 para lutar pela guarda unilateral da criança. Nas imagens publicadas nos stories do Instagram, a mãe da Rainha do Sofrência aparece cuidando de uma planta enquanto remove ervas daninhas. Durante a atividade, ela fez uma reflexão sobre enfrentar períodos difíceis e sobre a necessidade de resistir diante da tristeza. “O Senhor manda-te dizer nesta manhã, continue plantando com lágrimas, que no momento certo você vai colher. O joio nasce junto, mas é isso que Ele vai fazer também no momento certo, o Senhor arranca, separa o joio do trigo”, disse ela no vídeo.

“Continue, continue plantando. Quem planta com lágrimas, com alegria vai colher seus frutos. Bom dia, a palavra para essa semana é uma palavra de Deus”, finalizou. Desde a morte da cantora em 2021, o pequeno vive com a avó materna, Dona Ruth Moreira, em Goiânia, capital de Goiás. Na época da tragédia, o menino tinha apenas 1 ano de idade. Mesmo não residindo com a criança, Murilo mantém contato constante com Léo, acompanhando o crescimento de perto e dividindo os cuidados com a avó.