Silvero Pereira é homenageado como 'Notável Alvinegro' pelo Ceará

Silvero Pereira recebe homenagem do Ceará Sporting Club / Crédito: JÚLIO CAESAR

O ator, cantor e diretor Silvero Pereira será homenageado neste sábado, 12, pelo Centro Cultural do Ceará com a comenda “Notável Alvinegro”, destinada a torcedores do clube cearense que se destacam em suas áreas de atuação. Natural de Mombaça, Silvero será o terceiro artista do Estado a receber o título, após o ator Igor Jansen e o cantor Falcão.