Nany People celebra 60 anos com nova peça em Fortaleza; veja data

Nany People apresenta "Ser Mulher Não é Para Qualquer Um - O Espetáculo" em Fortaleza / Crédito: Lucas Mendonça/ Divulgação

No mês de julho, chega a Fortaleza o espetáculo “Ser Mulher Não é Para Qualquer Um”, interpretado pela humorista Nany People. Com sessão única no sábado, 19, às 21 horas, o espetáculo biografa a carreira da atriz, contando episódios, histórias, causos e inspirações da vida e carreira de Nany.

A peça acontece no Theatro do Via Sul e conta com valores a partir de R$ 40 para a meia-entrada, já disponíveis no Uhuu. Com direção artística de Marcos Guimarães, a peça conta com projeções e números musicais, passeando por toda a trajetória da artista mineira. O texto é de Flávio Queiroz, inspirado na biografia de Nany "Ser Mulher Não é Para Qualquer Um - A Saga Continua", também assinada pelo escritor e publicada em 2015. Relembre a vida e carreira de Nany People Em 2025, Nany comemora 60 anos de idade, 50 anos de carreira, 40 anos de sua chegada a São Paulo e 30 anos de TV.