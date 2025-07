Inspirado em camisa de 1996, Ceará lança o terceiro uniforme da temporada

O Ceará anunciou na manhã desta quinta-feira, 10, a terceira camisa da temporada 2025. O modelo é baseado no uniforme usado pela equipe na temporada 1996, e teve Sérgio Alves e Stênio, destaques do Alvinegro naquela temporada, como modelos do lançamento.

A blusa é predominantemente preta, com alguns detalhes em branco, que remetem os utilizados na camisa original. Tida como peça de colecionador, a camisa original caiu nas graças do torcedor e cópias do modelo são comercializadas até hoje.

O novo uniforme alvinegro será comercializado nas lojas Vozão com valores de R$ 339,90 na versão masculina sem patrocínio, R$ 379,90 na versão masculino com patrocínio e R$ 379,90 no tamanho especial. Nas versões femininas o modelo sem patrocínio custa R$ 329,90 e o com patrocínio custa R$ 339,90.