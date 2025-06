Silvero Pereira será Jesus Cristo em peça sobre São Francisco

A montagem narra momentos da vida de São Francisco de Assis e chega com mudanças no roteiro, trilha sonora e cenografia.

O espetáculo “Francisco: O Homem que se Tornou Santo” retorna a Canindé em uma nova temporada, com seis apresentações entre os dias 28 de setembro e 3 de outubro.

O enredo aborda diferentes fases da vida do santo católico, desde a juventude até a decisão de seguir uma vida dedicada ao evangelho, à pobreza e ao cuidado com a criação.

A encenação reúne elenco composto por atores nacionais e artistas locais. Entre as novidades desta edição estão as participações de Letícia Sabatella, no papel de Maria, Silvero Pereira interpretando Jesus Cristo, e Matheus Nachtergaele, que dará voz a Deus.

Os personagens Francisco e Clara serão vividos por André Ximenes e Any Maia, respectivamente.