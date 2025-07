Culturas pop e geek são destaque em programação gratuita no Kuya

Neste fim de semana, o Kuya - Centro de Design do Ceará promove mais uma edição do Paku Chibi: Encontro Popular da Cultura Geek. Com atividades artísticas e formativas, o evento voltado para o público amante do pop, geek e cultura asiática se reúne neste sábado, 12, e domingo, 13, para aproveitar a programação gratuita no equipamento localizado no Centro.

