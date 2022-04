Nany People chega aos palcos de Fortaleza com o espetáculo "TsuNany"

Humorista e atriz Nany People sobe ao palco do Teatro Riomar Fortaleza com o espetáculo "TsuNany", mordaz crítica aos hábitos modernos

Cirurgia plástica sem limites, exercícios físicos em excesso, hábitos alimentares desregulados, uso indiscriminado de celulares, consequências nocivas aos relacionamentos sociais, afetivos e sexuais: como uma relatora social, a humorista, atriz e repórter mineira Nany People chega aos palcos de Fortaleza com o seu espetáculo "TsuNany", um redemoinho que critica e não crucifica. A apresentação acontece nesta sexta-feira, 22, a partir das 21 horas no Teatro Riomar Fortaleza.

Solo stand-up idealizado por Nany People, o show relata de maneira divertida os diversos "mal-sucedidos hábitos" da vida moderna. A exposição sobre os mais diversos assuntos que atravessam o cotidiano permite o espectador se tornar um observador de si mesmo — afinal, quem não é capturado pelas próprias contradições? "Eu falo que a vida tem que ser como uma transa: tem que ser gostosa, tem que ser divertida, tem que escorregar senão não dá, senão não vai. A crítica até dói, mas tem que ser divertida também", ri-se a humorista. A linha espontânea, o impreviso e a intensa interação de Nany com o público são marcas do espetáculo.

"Eu acho que o segredo do humor é compreender até onde vai a sua crítica, a sua piada, e até onde vai o respeito pelo outro. É muito importante ter uma percepção do público, da plateia. Bom senso mesmo. O microfone é uma arma: pode ser usada contra ou ao seu favor", destaca Nany.

Amante da "loura desposada do sol", Nany é apaixonada por Fortaleza e coleciona amigos na Capital cearense: tem seu próprio quarto na casa de Luís Antônio, intérprete da personagem Aurineide Camurupim — e, "louca por cachorros", como se define, é até madrinha do cachorro do cearense. Outro irmão de trajetória é Ciro Santos, que há mais de 30 anos se apresenta em todas as casas e teatros de humor da Cidade. Intérprete da incendiária Virgínia Del Fuego, o artista comanda o Projeto Ciro Santos Convida no Riomar Fortaleza.

Aos 56 anos, Nany celebra estar viva, muito viva. "A média de vida de uma pessoa trans no Brasil é 35 anos. A arte me salvou", acredita. A artista destaca ter consciência que seu show de humor é diferente do praticado no Ceará: "Meu humor não é um humor de personagens. Só não vou dizer que é humor de cara limpa porque eu uso muita maquiagem", gargalha. Apesar das veredas pelo stand-up, a mineira se inspira em trabalhos como os de Valéria Vitoriano, a inesquecível Rossicléa, e Falcão. "Quando vejo alguém de terno, sinto logo falta do girassol".

Com convites para shows no exterior, como em Portugal, Nany volta aos palcos esperançosa após dois anos afastada pela pandemia. "A classe artística foi a primeira a parar e a última a voltar. Agora uma coisa é certa: as pessoas não perderam a vontade de felicidade. Os ingressos para shows estão se esgotando, olha só o Rock in Rio! O povo quer viver", comemora. "O humor é uma ruptura. É considerar a harmonização facial uma… Desarmonização!", conta aos risos.

Nany People, ícone trans no teatro e na televisão brasileira, costuma pontuar que é "a mulher que se autofez"— uma releitura do clássico "Não se nasce mulher, torna-se mulher", da intelectual Simone de Beauvoir. Na noite desta sexta, 22, é toda essa construção que agiganta os palcos da Cidade.

Stand-up TsuNany de Nany People

Quando: hoje, 22, às 21 horas. Duração de 70 minutos

Onde: Teatro RioMar Fortaleza

Quanto: de R$32,50 a R$85

Informações: (85) 3066-2000

Classificação indicativa: 14 anos

