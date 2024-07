Nany People volta a Fortaleza com novo monólogo neste sábado, 3

Nany People apresenta novo monólogo "Como salvar seu casamento" neste sábado, 3, no Theatro Via Sul

A atriz e apresentadora Nany People retorna a Fortaleza para apresentação única do monólogo “Como salvar um casamento” neste sábado, 3. Realizada no Theatro Via Sul, no bairro Seis Bocas, a peça inédita traz a artista no papel de uma coach de relacionamentos.

Com direção de Bruno Motta, que compartilha a construção do texto com Daniel Alves, “Como salvar um casamento” aborda as diversas formas de amar e as variáveis do amor.

Debatendo sobre os tipos de relações e os questionamentos acerca do sentimento, o monólogo também destaca o protagonismo das mulheres.