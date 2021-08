Caldeirão do Mion: saiba tudo sobre a estreia do programa da Globo

Inspirado nos programas de decoração exibidos nos canais de TVs, a nova campanha da Oi Fibra quer mostrar como "a internet da Oi muda e transforma não só a vida das pessoas, como também a casa delas".

Com o conceito “Sua casa é outra casa com Oi Fibra ”, os filmes trazem Marcos Mion como protagonista, e apresentam o momento em que uma família percebe uma mudança na conectividade da casa. A campanha traz também elementos do Oi Place, marketplace da Oi.

No filme, após a transformação, os aparelhos da casa são tomados pela “fibrice” da Oi Fibra: TV, laptop, assistente virtual, game, ar-condicionado, tablet e até uma lâmpada são envoltos por uma holografia verde, traduzindo a experiência de tudo na casa estar conectado ao mesmo tempo.

“A ideia da nova campanha é mostrar a importância da Oi Fibra na vida e na casa das pessoas, e como a estabilidade consegue causar uma sensação de transformação pessoal e bem-estar. Com Oi Fibra tudo funciona melhor e a sua casa vira outra casa. Mostramos também que com o Oi Place o cliente encontra as soluções para sua vida digital. O desdobramento da campanha do Oi Place, apenas no digital, apresenta produtos inteligentes que vendemos e que mostram ao cliente que, para ter uma casa conectada, é preciso não só a estabilidade e a qualidade de Oi Fibra, mas também aqueles produtos disponíveis no nosso marketplace. A nova comunicação ajuda a celebrar o momento que a companhia está vivendo com a Oi Fibra, cada vez mais presente para os brasileiros com uma internet que eleva o patamar do mercado, melhorando toda a experiência de conexão e transformando as casas em locais conectados, com qualidade ”, explica Lívia Marquez, diretora de comunicação e mídia da Oi.

A campanha trabalha o conceito “Oi Fibra Muda Tudo” e o filme com Marcos Mion procura consolidar o posicionamento da empresa como uma plataforma de serviços digitais que trata o consumidor e sua casa como protagonistas de uma casa inteligente.

“A partir das conversas das pessoas sobre internet nas redes sociais percebemos que mais do que falarem sobre como a fibra transforma a experiência da conexão, elas falam de como a fibra também transforma elas próprias. E isso é visto através do jogo, da live, da série, do filme, da reunião de trabalho. É como se o cliente se sentisse realmente uma nova pessoa. É isso que exploramos na campanha”, brinca Lívia Marquez.

