Paulinho da Costa será 2º brasileiro a ganhar estrela na Calçada da Fama em Hollywood

O percussionista brasileiro Paulinho da Costa será homenageado com uma estrela na Calçada da Fama, em Hollywood. Ele é o segundo brasileiro a integrar o prestigiado grupo de artistas com estrela na Calçada da Fama, ao lado de Carmen Miranda. O anúncio foi feito pela Câmara de Comércio de Hollywood na quarta-feira, 2 de julho. O músico agora se junta a uma lista de 35 celebridades que receberão suas próprias estrelas em 2026. A homenagem celebra o legado do percussionista para a música brasileira e sua influência global, com mais de 1.500 gravações ao longo de sua carreira.

Entre os novos nomes da Calçada Fama estão os atores Timothée Chalamet, Demi Moore, Emily Blunt, Rachel McAdams, Rami Malek e Stanley Tucci, o chef Gordon Ramsey, as cantoras Miley Cyrus e Angélique Kidjo, o grupo Air Supply e o ex-jogador de basquete Shaquille O'Neal. Aos 77 anos, o artista radicado nos Estados Unidos desde 1973, é conhecido por sua trajetória que inclui colaborações com grandes nomes da música como Michael Jackson, Madonna, Celine Dion, Whitney Houston e Elton John, além de participações em trilhas sonoras de filmes como "Dirty dancing" e "Star wars". Quem é Paulinho da Costa Nascido no Rio de Janeiro, em 31 de maio de 1947, no bairro de Irajá, Paulinho da Costa começou sua relação com a música ainda na infância, tocando pandeiro na ala jovem da bateria da escola de samba Portela. Em 1972, a convite do pianista Sérgio Mendes, viajou pela primeira vez para Los Angeles, nos Estados Unidos. No ano seguinte, deixou o Brasil para viver na Califórnia, onde construiu uma sólida carreira como percussionista, atuando em diferentes estilos musicais, como pop, R&B e jazz.

O carioca participou de álbuns marcantes de artistas como Michael Jackson ("Thriller", de 1982), Madonna ("True blue", de 1986) e Celine Dion ("Let’s talk about love", de 1997). Com isso, foi considerado pela revista Down Beat "um dos percussionistas mais talentosos do nosso tempo". O músico, que toca mais de 200 instrumentos, também tocou com Diana Krall, e fez uma ponta no filme "A cor púrpura", de Steven Spielberg, como um músico africano. O multi-instrumentista também participou de trilhas sonoras de filmes de grande sucesso, como "Os embalos de sábado à noite" (1977), "Dirty dancing "(1987), "Purple rain" (1984) e "Jurassic Park" (1993). Quanto custa ter uma estrela na Calçada da Fama? A inscrição para a candidatura custa 275 dólares (aproximadamente R$ 1.570).

Caso aprovada, a produção e instalação da estrela exigem um investimento de 75 mil dólares, o equivalente a R$ 429 mil. O valor cobre a confecção em terrazzo e latão, além da manutenção do espaço. O homenageado tem até dois anos para agendar a cerimônia. Homenageados na Calçada da Fama de Hollywod em 2026 Confira a lista completa dos artistas e celebridades que serão homenageados:

Cinema Emily Blunt, Timothée Chalamet, Chris Columbus, Marion Cotillard, Keith David, Rami Malek, Rachel McAdams, Demi Moore, Franco Nero, Deepika Padukone, Molly Ringwald, Stanley Tucci, Carlo Ramboldi (póstumo), Tony Scott (póstumo). Televisão Greg Daniels, Sarah Michelle Gellar, Lucero, Chef Gordon Ramsay, Melody Thomas Scott, Robin Roberts e George Stephanopoulos (homenagem dupla), Bradley Whitford, Noah Wyle. Música Air Supply, Bone Thugs 'N Harmony, Paulinho Da Costa, The Clark Sisters, Miley Cyrus, Josh Groban, Grupo Intocable, Angélique Kidjo, Lyle Lovett.