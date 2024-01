Ator Willem Dafoe recebe estrela na Calçada da Fama

Dafoe já atuou em mais de 150 filmes e foi indicado a quatro Oscars, além de ser reconhecido por sua versatilidade ao transitar por diversos gêneros cinematográficos, desde produções de grande orçamento até filmes independentes.

Durante seu discurso, o ator homenageou sua esposa, Giada Colagrande, casados há 18 anos e falou da importância da comunidade de artistas em sua vida.

“Eu só quero fazer bons filmes, e é disso que se trata. E trabalhar com boas pessoas porque realmente acredito no poder dos filmes. E quando estou no set de um filme, bem, me sinto muito engajado, muito excitado e alimentado, e aprendo muito. Então é isso que eu quero continuar”, afirmou Dafoe.

Na cerimónia, Dafoe recebeu homenagens de familiares e amigos, entre eles sua esposa, do realizador mexicano Guillermo del Toro, e dos atores Mark Ruffalo, Camila Morrone, Patricia Arquette e Pedro Pascal.

No Brasil o ator fez parte do longa-metragem “Meu Amigo Hindu” de 2015, dirigido por Héctor Babenco.