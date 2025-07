Brasil lamenta mortes por chuvas no Texas e defende medidas frente à crise climática

"Ao se solidarizar com as famílias das vítimas, o governo brasileiro expressa suas condolências ao povo e ao governo norte-americanos", diz o texto divulgado pelo Itamaraty.

O governo do Brasil lamentou as mortes provocadas pela enchentes no Texas, nos Estados Unidos, em nota publicada pelo Ministério das Relações Exteriores neste sábado, 5.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No comunicado, o governo do Brasil afirmou "que as alterações climáticas intensificam eventos extremos e aumentam a frequência de desastres semelhantes, o que torna ainda mais urgente a necessidade de medidas conjuntas por parte da comunidade internacional."

O Itamaraty informou ainda que não há registro de vítimas brasileiras até o momento. Até a noite deste sábado, 51 mortes haviam sido confirmadas, incluindo 15 crianças.

Três meninas que participavam do acampamento Camp Mystic, no Texas, foram identificadas entre as vítimas. As famílias confirmaram as mortes por meio de postagens nas redes sociais e mensagens a veículos de imprensa norte-americanos.

Vídeos nas redes sociais mostravam casas e árvores sendo arrastadas pela súbita elevação das águas após fortes chuvas que atingiram o centro do estado durante a madrugada.