Edu Guedes passa por cirurgia para retirar nódulo do pâncreas

Marido de Anna Hickmann, o apresentador Edu Guedes passou por cirurgia

O apresentador Edu Guedes, de 51 anos, foi submetido a uma cirurgia no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para retirar um nódulo no pâncreas. A informação foi confirmada por sua assessoria.



Guedes passou mal há alguns dias, após uma crise causada por uma infecção renal. Após o episódio, ele foi submetido a alguns procedimentos cirúrgicos e exames médicos, onde foi constatado a presença de um nódulo no pâncreas.