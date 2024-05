Edu Guedes deixa a Band; apresentador fica até maio na emissora

Após quatro anos na Band, apresentador e chef de cozinha Edu Guedes voltará para a RedeTV! Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O apresentador e chef de cozinha Edu Guedes irá sair da Band. O encerramento do contrato com a rede de televisão paulista foi revelado pelo colunista Gabriel Vaquer, do F5, nesta terça-feira, 23. De acordo com o site, Edu está negociando uma "rescisão de contrato amigável" e já está pronto para iniciar em uma outra emissora de TV.

Com quatro anos da rede Bandeirantes, a saída de Edu Guedes está prevista para acontecer no final do mês de maio. Ainda segundo o F5, o período até a partida oficial do apresentador deve servir para que a emissora elabore uma nova programação. Na Band desde 2020, Edu apresentou o programa de culinária "The Chef", ao lado de sua filha, Maria Eduarda, e da chef Cidinha Santiago.