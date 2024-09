Edu Guedes compra caminhão de guerra e impressiona internautas

O apresentador e chef de cozinha Edu Guedes, atual marido da modelo e apresentadora Ana Hickmann, impressionou as redes sociais ao se presentear com um caminhão antigo de guerra Mercedes Benz Uniog U100L. Segundo ele, foi realizado um grande sonho. Ao receber o veículo, ele aproveitou o momento e fez um passeio com a apresentadora.

Apesar do susto, Ana Hickmann aprovou a compra do parceiro. O caminhão tem motor a diesel, com cinco cilindros turbo intercoler e câmbio manual de cinco marchas. “Sempre fui apaixonado por caminhões e, finalmente, consegui realizar esse desejo. A Ana adorou e foi muito bom passear e dar uma volta juntos", disse.

No Instagram, o artista enalteceu a compra. “Oi, pessoal! Tudo bem? Realizei um sonho: ter o meu caminhão. A Ana adorou, e foi ótimo passearmos juntos. Foi divertido, leve e cheio de amor! Espero que vocês gostem!. Não percam! Se inscrevam no canal, comentem o que acharam. Fiquem com Deus! Abraços, Edu”. Descalça, Ana Hickmann entrou no caminhão sem titubear. "Nossa, é demais!", exclamou ela.