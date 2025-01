Ana Hickmann é condenada pela justiça a pagar pensão a ex-marido

A decisão foi tomada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), com a alegação de que o empresário perdeu sua principal fonte de renda após ser afastado das empresas as quais era sócio ao lado de Hickmann.

A sanção também determina que Alexandre pague uma pensão alimentícia para o filho do casal, no valor de R$4,5 mil.

Acúmulo de débitos

Ana Hickmann revelou que as empresas que possui com o ex-marido possuem dívidas de R$ 63 milhões, no total.

"Portanto, junto com a administração exclusiva do patrimônio do casal, a autora enfrenta verdadeira batalha jurídica junto aos credores do casal, sendo incontroverso que as dívidas antecedem a separação", descreve o processo.