'Ninguém aceitaria uma atriz trans não conhecida', diz Anna Muylaert sobre ‘Geni e o Zepelim'

A cineasta participou, na quinta, 26 de junho, de uma roda de conversa com Marisa Orth com o tema “Humor das Mulheres” , mediada por Cleber Eduardo, curador da temática histórica homônima.

A renomada diretora de cinema Anna Muylaert foi uma das convidadas no 20º CineOp, ocorrido de 25 a 30 de junho, em Ouro Preto, Minas Gerais.

Durante o momento de perguntas para o público, Anna falou sobre a escalação de uma nova protagonista para “Geni e o Zepelim”, seu próximo filme a ser lançado. O filme é inspirado na música de Chico Buarque feita para a peça "Ópera do Malandro".

“Só a magia explica porque se eu tivesse feito trans desde o começo certamente seria uma trans famosa, porque o dinheiro faz isso hoje em dia. Ninguém aceitaria uma atriz trans não conhecida”, explicou a diretora, que finalizou as filmagens em junho.

“Geni e o Zepelim”: entenda a polêmica

Inicialmente, Thainá Duarte, uma mulher cis (que se identifica com o sexo atribuído no nascimento), foi anunciada para o papel de Geni. No entanto, a escalação gerou revolta por parte de internautas, ocasionando na troca para Ayla Gabriela, a nova intérprete de Geni.