Com Anna Muylaert e Julio Andrade, Cine PE abre calendário nordestino de festivais

De 9 a 15 de junho, evento reúne exibições e homenagens em Recife no Teatro do Parque e no Cinema São Luiz

É nesse cenário que os eventos do primeiro semestre ganham ainda mais relevância, tanto por adiantarem discussões, quanto por resgatarem obras que ficaram suspensas no ano anterior.

Mostra de Tiradentes (MG), É Tudo Verdade (Eixo SP-RJ) e Olhar de Cinema (PR), por exemplo, lançam debates e tendências para os rumos de distribuição e debate do cinema brasileiro nos meses seguintes. No nordeste, quem abre esse calendário num contexto amplo de eventos populares é o Cine PE, em Recife, que chega à sua 29ª edição.

Neste ano, Julio Andrade será o homenageado. Com forte presença na TV e no cinema brasileiro contemporâneo, também esteve há pouco na novela “Vale Tudo”, da TV Globo, interpretando uma nova versão do Rubinho. O ator receberá o Troféu Calunga de Ouro no dia 13 de junho.

Com curadoria de Carissa Vieira e Edu Fernandes, a mostra competitiva apresenta nove curtas e cinco longas – dentre eles, o novo filme de Anna Muylaert, “A Melhor Mãe do Mundo”, que estreou no 75º Festival de Berlim. A trama é estrelada por Shirley Cruz e Seu Jorge, tendo ainda participação de Luedji Luna e Katiuscia Canoro.