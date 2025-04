Após críticas, Thainá Duarte não irá mais interpretar Geni em filme

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No seu depoimento em vídeo, a atriz informou que recebeu ataques como "transfóbica oportunista". "Está doendo aqui, está doendo bastante. Sinto muito que essa escolha tenha machucado tanto a comunidade trans, porque agora eu entendo melhor o tamanho dessa reivindicação”, falou.

Assim, encerrou a fala reafirmando compromisso com a escuta e a luta por equidade. “Eu reafirmo meu compromisso com o aprendizado, com a escuta e com a luta por equidade de todas as formas. Que essa experiência sirva de ponto de inflexão para o audiovisual.”

Diretora de 'Geni' faz pronunciamento

A diretora da adaptação, Anna Muylaert, também se manifestou publicamente. Em vídeo, admitiu o “erro” de ter concebido Geni como uma personagem cisgênero e pediu desculpas.