Personagem de Emiliano Queiroz inspirou música de Chico Buarque

Canção "Geni e o Zepelim", composta po Chico Buarque, foi inspirada em personagem do ator cearense Emiliano Queiroz

Principal nome da atuação do Ceará, Emiliano Queiroz morreu nesta sexta-feira, 4, aos 88 anos de idade. Natural do município de Aracati, o ator se consagrou entre os grandes nomes da atuação do País.

Na televisão, cinema e teatro, personagens de Emiliano marcaram diversas gerações que acompanharam sua trajetória artística que soma mais de 70 anos. Dos inúmeros papéis, Geni, do espetáculo “Ópera do Malandro” (1978), inspirou o músico Chico Buarque a compor “Geni e o Zepelim”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em entrevista para as Páginas Azuis do O POVO em 2007, Emiliano recordou do momento em que ouviu a canção, presente de Chico para o cearense, pela primeira vez: “Uma coisa maravilhosa”.