Cine Vida&Arte estreia documentário sobre fé e tradição no Ceará

"Hierofania:Uma Viagem na Fé do POVO" ganha lançamento para sexta-feira, 4 / Crédito: Nigéria Filmes/divulgação

É a partir de um mergulho nas tradições e na fé cearense que a nova produção da Nigéria em parceria com a Fundação Demócrito Rocha (FDR) chega às telas e às plataformas digitais nesta sexta-feira, 4. Intitulado de “Hierofania: Uma viagem na fé do povo”, o documentário teve sua temática desenvolvida a partir do caderno “Santificados”, publicado no O POVO, que mapeia os santos populares do Ceará.

Sobre a produção, Roger acrescenta: “O filme tem um tom de mistério. É um documentário simples, popular, que traz sensações, dúvidas e uma viagem sensorial com imagens e depoimentos”. Ele ainda ressalta que a obra tem o foco nas vivências pessoais dos moradores. "A gente fala mais dos sentimentos e conexões do que de uma explicação acadêmica, trazendo essa subjetividade da fé e das tradições do interior do Ceará”, concluiu. Cine Vida & Arte do Canal FDR "Hierofania: Uma viagem na fé do povo” é um dos filmes previstos para o Cine Vida&Arte do Canal FDR. A nova temporada de produções será exibida ao longo de 2025, segundo o diretor audiovisual do O POVO, Chico Marinho. "Hierofania" será a terceira obra exibida pela iniciativa.

“Já exibimos dois filmes anteriormente na sessão Cine Vida&Arte, que foi 'Alba e Os Fantasmas' (Neil Armstrong) e 'Virtude' (Germano Gomes e Davi Matos) e a gente tem mais alguns filmes para exibir. Esses filmes foram contemplados pelo edital do Prodav, que a gente protagonizou”, destaca.



Chico compartilha o nome das próximas obras que devem se juntar à lista. “Estamos programando para além de 'Hierofania', exibirmos os trabalhos ‘O Rio Ceará’, ‘Expedição Praieira’ e ‘Povoesia’”, revela. Os três primeiros são dirigidos por Bruno Xavier, Roger Pires e Yargo Gurjão, enquanto "Povoesia" é de Gabrielle Madeiro e Gabriela Araruna. O edital começou a ser construído em 2016, mas só em 2024 que os produtos audiovisuais passaram a ser exibidos no canal da fundação. Para Roger Pires, produtor de "Hierofania", a divulgação da produção no canal FDR é de grande importância. "A gente acha fundamental que os filmes sejam vistos, assistidos e compartilhados pelas pessoas. Para a Nigéria Filmes, a grande missão não é só fazer filme, mas fazer que chegue ao público. O filme só existe quando chega no público”, ressalta.