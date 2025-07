Cate Blanchett faz aparição surpresa na terceira temporada de 'Round 6'

Atriz vencedora do Oscar, Cate Blanchett faz aparição surpresa em "Round 6", série da Netflix, e desperta especulações sobre uma continuação da produção nos Estados Unidos. Blanchett fez uma participação relâmpago no último episódio do seriado, protagonizando a reviravolta que finaliza a terceira temporada.

Além do novo rosto, o cenário também provocou surpresa. É nas ruas de Los Angeles, nos Estados Unidos, que a personagem de Cate Blanchett aparece pela primeira vez. A cena revela que o ddakji, jogo usado para recrutar participantes, é também praticado fora da Coreia. E é a personagem da renomada atriz quem está por trás do recrutamento de participantes para os "jogos mortais".