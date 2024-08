'Swingueira' estreia no O POVO+ em parceria com Coletivo Nigéria

Com lançamento marcado para 19 de agosto no O POVO+, "Swingueira", filme do Coletivo Nigéria, reconta a trajetória do ritmo de dança que se tornou popular em Fortaleza em 2010 Crédito: Gabriel Gonçalves / Nigéria Filmes/Divulgação

Uma das produtoras de audiovisual mais populares do Ceará, o Coletivo Nigéria irá lançar o filme “Swingueira” na próxima segunda-feira, 19, na plataforma de streaming O POVO+. Originalmente lançado em 2020, o longa-metragem cearense ganha novo momento de destaque com o início da parceria do trio de jornalistas com o Grupo de Comunicação O POVO (GCOP) e a Fundação Demócrito Rocha (FDR). Idealizado em 2015 e desenvolvido ao longo de cinco anos, “Swingueira” se debruça na pesquisa dos movimentos de jovens da periferia de Fortaleza que se organizavam em grupos para competir em batalhas de swingueira. Ritmo musical proveniente da Bahia, a swingueira ganhou destaque na população fortalezense no início da década de 2010, com diversos grupos de dança e campeonatos que ocorriam por toda a Cidade. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com apoio do programa Rumos Itaú Cultural e da chamada Prodecine, da Agência Nacional do Cinema (Ancine), “Swingueira” ganhou apresentação em 2020, no início da pandemia de covid-19, o que comprometeu na divulgação e visibilidade do produto.

Leia também | Swingueira: conheça o ritmo e sua chegada em Fortaleza “A gente acompanha O POVO há muito tempo, nós somos do jornalismo, então sabemos como os jornais funcionam. Nisso vimos que O POVO tem tido iniciativas para o audiovisual e isso dá vontade de colaborar. Perceber que tem um jornal que possui o interesse de levar os filmes e outras produções locais para as pessoas é muito importante para a nossa área. (...) A gente tem que achar onde que há pessoas que vão se interessar pelo que a gente produz e o que já produzimos”, comenta Roger Pires, diretor-fundador do Nigéria e diretor da associação Ceará Audiovisual Independente (Ceavi). Leia também | Mostra com filmes de Roberta Marques é exibida no O POVO+