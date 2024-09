Canal FDR faz encontro com produtores independentes do audiovisual

O Canal FDR realizou na manhã deste sábado, 28, um encontro com produtores audiovisuais independentes do Ceará no Espaço O POVO de Cultura e Arte. A reunião foi em formato híbrido, tendo participação presencial e remota.

O encontro tinha como foco dialogar com produtoras independentes sobre parcerias com o Canal FDR e a plataforma de streaming O POVO+. “Apresentaremos modelos de parcerias que podemos fazer com elas (como) licenciando ou pré-licenciando obras que vão pegar recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, ou mostrando interesse em exibir obras que conseguirão recursos da Secult ou Secultfor. Ou um esquema de co-produção junto com elas”, explica o jornalista Marcos Tardin, gerente-geral da FDR, sobre possíveis ações.

Uma das ações já tem data prevista: em dezembro, o Canal FDR realiza a primeira edição do Cine Vida&Arte, exibindo produções fruto de relações já estabelecidas com outras realizadoras do Estado, com obras da Gavulino e da Lunart. “Tem ficção adolescente e adulta, documentário, série documental, telefilme, animação…Tem uma diversidade grande”.