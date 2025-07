Com foco no humor feminino, 20º CineOP exibe mais de 140 filmes

20° CineOP reúne 20 mil pessoas em Ouro Preto para discutir preservação do audiovisual / Crédito: Leo Fontes/Universo Produção

Entre os dias 25 a 30 de julho, mais de 20 mil pessoas se reuniram na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, para o 20º CineOP. Assim como em outras edições, o evento debateu preservação, história, educação e dedicou sua temática histórica a uma reflexão sobre produções de comédia feitas por mulheres no cinema nacional.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Para a idealizadora do festival, Raquel Hallak, trabalhar essa temática com o recorte histórico potencializou a presença feminina no audiovisual. Leia também | Fim de ‘Sandman’ foi planejado antes de acusações a autor, diz roteirista “Trouxe mais força ainda e despertou muita vontade e desejo de continuar trabalhando com o cinema brasileiro. Então o universo agora do cinema é também feminino”, pontua a também coordenadora geral da Mostra de Tiradentes. Como parte da temática, a mostra prestou homenagem à atriz Marisa Orth, um modo de reconhecer sua contribuição ao humor dentro do cinema. “Conquistar o humor é um sinal de que a mulher está tendo sua inteligência respeitada”, afirmou a atriz durante entrevista coletiva.

O professor José Luiz Vieira e a educadora Maria Angélica dos Santos foram os outros homenageados, o primeiro com o Prêmio Preservação (novidade no festival) e a segunda com o Prêmio Cinema e Educação. Chegar a vigésima edição do festival confere para Raquel uma sensação de realização. “Acho que foi uma edição muito especial, muito diferenciada e que deixa aí essa missão cumprida nesse sentido, de botar novamente a preservação como protagonista do evento, de estabelecer esse diálogo em conexão com a educação”, salienta a idealizadora do evento. Filmes cearenses no 20º CineOP Dentre os 143 filmes exibidos no total, três eram cearenses, sendo curta-metragens: “Onde está Mymye Mastroiagnne?” (biarritzzz PE/CE); “Afluente” (Frederico BenevidesCE/RJ) e “Fortaleza liberta” (Natália Maia e Samuel Brasileiro - CE).

Nesta edição, estiveram presentes produções de 17 estados, distribuídas em mostras temáticas, incluindo estreias e sessões especiais. O evento ainda inaugurou duas novas mostras: Mostra Competitiva Contemporânea Arquivos em Questão e a Mostra Construindo Memórias.

MinC anuncia criação de programa para a preservação do Audiovisual Brasileiro

Outro destaque do 20º CineOP foi o lançamento oficial do Programa de Preservação do Audiovisual Brasileiro pelo Ministério da Cultura (MinC), criando a Rede Nacional de Arquivos Audiovisuais.

Além disso, a Pasta lançou a 65ª edição da revista Filme Cultura com o tema “Cinema Mais: o audiovisual LGBTQIA+" no Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+, em 28 de junho.