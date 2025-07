Morre Silvio Pozatto, ator das novelas 'Pantanal' e 'Paraíso Tropical'

Conhecido pela atuação nas novelas "Pantanal", "Paraíso Tropical" e "Ti Ti Ti", o ator Silvio Pozatto convivia com a Doença de Parkinson. A causa de sua morte não foi revelada

O ator Silvio Pozatto - conhecido pela atuação nas novelas nas novelas globais "Pantanal", "Paraíso Tropical" e "Ti Ti Ti" - morreu aos 68 anos na tarde desta segunda-feira, 30 de junho. A informação foi confirmada pelo Retiro dos Artistas, espaço onde o ator morava desde 2022, através de uma postagem no Instagram. A causa da morte não foi revelada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O ator convivia com a Doença de Parkinson há alguns anos e, no início de 2025, Silvio precisou ficar internado por duas vezes. Inicialmente, ele foi internado para fazer uma cirurgia no fêmur. Depois, o artista precisou passar por uma nova internação devido a um deslocamento da prótese.

Mais conhecido por dar vida à Rubem - amigo de Madeleine, personagem interpretada por Ingra Liberato na primeira versão de "Pantanal" - o ator teve uma carreira de 40 anos no cinema e na televisão. Ele também teve uma forte atuação como fotógrafo.

Além da novela de 1990, o ator também esteve em novelas como "Roque Santeiro", "Belíssima", "Ti Ti Ti".