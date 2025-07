Morre Mary Terezinha, acordeonista conhecida pela dupla com Teixeirinha

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Mary Terezinha, como ficou conhecida Mari Terezinha Cabral Brum, também era compositora e gaitista. Ela deixou um neto e dois filhos, Liane e Alexandre Teixeira, frutos do casamento com Teixeirinha. Cerca de 70 LPs gravados e 12 filmes, feitos ao lado do Rei do Disco, como Teixeirinha era conhecido, também fazem parte do legado da artista.

Mary Terezinha e a parceria com Teixeirinha

A dupla se separou em 1984, um ano antes da morte de Teixeirinha por câncer. Mesmo com o fim da parceria, Mary continuou em carreira solo. Nos últimos 20 anos, a artista vinha se dedicando à música gospel. Ela gravou seis discos autorais falando de fé em ritmo de música popular e rancheira.

A artista também desenvolveu trabalhos na atuação. "O Gaúcho de Passo Fundo", de Pereira Dias (1978), "Ela Tornou-se Freira", de Pereira Dias (1972), "Coração de Luto", de Eduardo Llorente (1967), são alguns dos filmes estrelados por Mary Terezinha.