Novo filme do O POVO+ acompanha rotina de jovem com Parkinson

Acompanhando a rotina do designer Bruno Sofia, novo filme do O POVO+ lança olhar sobre os desafios físicos e mentais de uma pessoa com Doença de Parkinson Crédito: FCO FONTENELE

Como é o dia a dia de um jovem que teve sua vida modificada após o diagnóstico de Doença de Parkinson aos 26 anos de idade? No auge da juventude, Bruno Sofia descobriu a doença e foi atingido pelos sintomas precoces e o avanço acelerado no organismo. Marcado para estrear nesta segunda-feira, 4, no O POVO+, plataforma de streaming do O POVO, "Os Dias de Sofia" acompanha a rotina de Bruno Sofia, designer paulistano, radicado em Fortaleza, diagnosticado com a Doença de Parkinson e que atualmente vive uma vida mais "tranquila" após realizar uma cirurgia que contribuiu na redução dos sintomas. Na produção audiovisual que tem roteiro da colunista do O POVO Luana Sampaio e direção do jornalista Demitri Túlio, o filme traz para o centro do debate os desafios diários enfrentados por Bruno na sua condição atual, não apenas de saúde física, mas também com sua saúde mental.

"A ideia do filme é mostrar esse homem que, num belo dia, recebe o diagnóstico, tem sua vida mudada de forma total, e como ele lida com as adversidades geradas a partir de então. Ele tem uma vida para trás, que diz que não gosta de lembrar por estar 'perfeito' e ele não sabe o que vem pela frente", detalha o editor-adjunto do núcleo de Audiovisual do O POVO Demitri Túlio. Com depoimentos de familiares, amigos e do médico que acompanha o protagonista da história, "Os dias de Sofia" busca uma reflexão acerca da própria existência, destacando a importância das ações cotidianas consideradas banais.