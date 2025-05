Vai um pratinho junino aí? Chefs servem sabor, cor e tradição no Pause

Nesta sexta-feira, 30, o programa Pause , apresentado pelo jornalista Clovis Holanda, recebe dois chefs referências na gastronomia do Ceará, Léo Gondim (professor e pesquisador da UFC) e Silvia Helena ( Doce Gula ).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Tradição junina no Estado, os pratinhos de vatapá, baião de dois, paçoca e outros ingredientes vão das pracinhas nos bairros às padarias e restaurentes. Por exemplo, na Cidade dos Funcionários, em Fortaleza, a Doce Gula vende, todos os anos, cerca de três toneladas de vatapá a cada período junino.

Durante o episódio, os convidados irão destrinchar as histórias, memórias e tradições dessa época, além de análises sobre o cenário da gastronomia no Ceará e no Brasil.

Sobre o programa:

Clovis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.