No heroísmo da Fórmula 1, Brad Pitt escolhe como envelhecer em 'F1'

Estrelado por Brad Pitt, Damson Idris e Javier Bardem, "F1" cria uma história de superação no universo da corrida para reconstruir seus mitos / Crédito: DIVULGAÇÃO/APPLE STUDIOS

Quando Sonny Hayes desfila em câmera lenta sobre um fundo desfocado da pista do autódromo, laureado com surpresa e aplausos do lado de cá, Joseph Kosinski sabe exatamente como essa é uma imagem reciclada: o velho herói que surge, como uma miragem, para salvar o dia. Parte da emoção de ‘F1’, ficção que se passa no acirrado universo da Fórmula 1, é pulverizada justamente pelo jeito que sua tensão é ancorada na certeza: ele vai salvar o dia. Na pele desse piloto “ultrapassado” que precisa provar seu vigor masculino, Brad Pitt conta também sua própria história - como tantos homens na indústria de Hollywood, afinal, ele pode aproveitar o arquétipo dos homens sábios, sem família ou deveres, que se transformam num mentor.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA TAMBÉM | 'Guerreiros do Sol', novela da Globoplay, cria história original a partir do cangaço Então, é claro que essa figura vai ser um grande revelador da verdade, vendo estratégias onde elas parecem invisíveis, que vai atrair um par romântico com a única mulher em destaque na trama e que vai transformar todo seu rancor em conhecimento. Não faço esse recorte de forma detratória, principalmente, porque esse filme não inventou nada disso, mas como observação de como essa narrativa sobrevive aos olhos do público. O que move a audiência é exatamente esse trajeto: a busca pela honra, a fé e a reviravolta. O universo da corrida alimenta essa narrativa de forma perfeita, dramaticamente, porque cada volta pode mudar o jogo. Leia no O POVO | Confira mais notícias e opiniões sobre cinema