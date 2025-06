Após cancelamento, Fendafor anuncia novo formato para edição 2025

Reunindo mais de 2 mil bailarinos do Brasil e do mundo, o Fendafor acontece de 25 de junho a 3 de julho no Theatro José de Alencar e no Teatro Dragão do Mar / Crédito: Hugu Silveira/ Divulgação

Após anunciar o cancelamento em maio deste ano, o Festival Internacional de Dança de Fortaleza (Fendafor) voltou atrás e confirmou a realização em 2025. Celebrando 25 anos de história, de 25 de junho a 3 de julho, o Fendafor irá ocupar os palcos do Theatro José de Alencar e do Teatro Dragão do Mar.

Reunindo mais de 2 mil bailarinos de diversas regiões do País, o festival abrangerá diferentes idades e modalidades do gênero artístico durante os nove dias de evento. A programação inclui somente a Mostra Competitiva. Já a Mostra Cearense de Dança, prevista para acontecer de 4 a 6 de julho, com apresentações nos gêneros jazz, ballet clássico livre, danças urbanas e sapateado, foi suspensa nesta edição. Ao longo do evento, o festival oferece uma grade de cursos e oficinas, ministrados por um time de profissionais composto por bailarinos do Brasil e do exterior. Devido às mudanças desta edição, a parte formativa do evento será mediante ingresso, com valores que podem ser conferidos no site do evento.

Como palco principal, o festival ocupa os diferentes espaços do Theatro José de Alencar, com atividades nos turnos da manhã, tarde e noite. Enquanto o Foyer, o palco do jardim, o palco principal, o hall e o Teatro Morro do Ouro servem como espaços cênicos, as salas do anexo do Theatro abrigam a parte de seminários, palestras e formação. Ausência de verba impossibilitou a realização da Mostra Cearense de Dança em 2025 Em 2025, o festival enfrentou desafios para se concretizar. A edição deste ano não contou com os recursos costumeiramente recebidos do Edital de Festivais Calendarizados, que foi desabilitado após um dos pareceristas (funcionários responsáveis por emitir pareceres sobre os projetos) zerar o projeto de decisão.