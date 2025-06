Doramas de julho de 2025: lançamentos coreanos que valem a pena assistir

Plataformas recebem novos K-dramas com suspense, romance, ação e realities; veja os destaques do mês e onde assistir cada produção

Embora o mês tenha um volume menor de lançamentos, títulos inéditos, novas temporadas e reality shows prometem manter os espectadores envolvidos com dramas, filmes e programas de entretenimento.

A Netflix e a Disney+ se destacam com obras que transitam entre gêneros como romance, suspense, ação e comédia, refletindo o crescente interesse global pelos K-dramas.

Doramas de julho de 2025: Netflix aposta em thrillers, realities e retorno de sucesso

Entre os lançamentos da Netflix em julho, está o filme Meus 84 m², dirigido por Kim Tae Joon e estrelado por Kang Ha Neul, conhecido por sua atuação em “Round 6”.

A trama acompanha Woo-seong, que, ao tentar realizar o sonho da casa própria, enfrenta situações inesperadas no novo apartamento. O suspense ganha força com elementos cotidianos, como dívidas e conflitos com vizinhos.