Jennie, do Blackpink, lança 1º álbum solo; ouça 'Ruby'

O primeiro álbum solo da cantora Jennie, do Blackpink, já está disponível nas plataformas digitais e traz participações com artistas como Doechii e Dua Lipa

A cantora Jennie, integrante do grupo de k-pop Blackpink, lançou nesta sexta-feira, 7, seu primeiro álbum solo de estúdio. Intitulado “Ruby”, o disco conta com 15 músicas e parcerias com artistas como Doechii, Dua Lipa e Childish Gambino.

Os singles “Mantra”, “Love Hangover” (com participação de Dominic Fike) e “ExtraL” (com Doechii) são faixas presentes no álbum. Nesta sexta-feira, mais uma música ganhou videoclipe: “Like JENNIE”, resgatando raízes do k-pop.