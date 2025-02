K-Pop: Blackpink anuncia turnê mundial e Brasil pode receber show

A novidade pegou os Blinks (nome dado aos fãs do grupo) de surpresa com a possibilidade de shows em países que não foram visitados em apresentações anteriores.

Ainda sem datas e locais confirmados, o anúncio revela que a turnê irá acontecer ainda em 2025 . No vídeo publicado nas redes sociais do grupo , é possível ouvir um áudio em Português, o que sugere a vinda das idols ao Brasil.

Formado por Jennie, Jisoo, Lisa e Rosé , o Blackpink é reconhecido internacionalmente pelos sucessos do k-pop: “Kill this Love”, “Pink Venom”, “Boombayah”, “Lovesick Girls”, “Whistle” e outros hits do gênero.

Leia também: Formação original do Black Sabbath se reúne para show de despedida

Caso as suspeitas se confirmem, esta será a primeira vez do Blackpink no Brasil. Fundado em 2016, o grupo nunca se apresentou em território nacional, mesmo com os inúmeros pedidos dos Blinks brasileiros.