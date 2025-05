Mês Internacional da Dança: conheça projetos sociais em Fortaleza

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em Fortaleza, o homenageado é Hugo Bianchi (1926-2022) que, ao lado de Regina Passos (1923-2024), trouxe o ensino da dança clássica à Capital. Ambos foram responsáveis por formar grandes nomes da dança cearense que atualmente estão à frente de projetos sociais e escolas de dança privadas.

Por meio de bolsas, as instituições impactam a vida de jovens de periferia como Renata Saldanha, campeã do Big Brother Brasil 2025. A jornada da bailarina no reality foi atravessada por afirmar o quanto o contato com a dança foi decisivo para o seu desenvolvimento.